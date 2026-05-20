¡Ö¤°¤ë¥Ê¥¤¡×ÎÁÍý¥Ï¥ó¥Ç¥Þ¥Ã¥Á Ãæ²Ú³¦¤Î¼ÂÎÏÇÉ¥·¥§¥Õ¤È¡È¤Ö¤êÂçº¬¡ÉÂÐ·è¡ªÃæ²Ú¤Îµ»Ë¡¤â¼è¤êÆþ¤ì¤¿¶Ã¤¤Î»þÃ»Ë¡¤â
ÌÀÆü5·î21Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤è¤ë7»þ¡Á ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤ÇÊüÁ÷¤Î¡Ö¤°¤ë¤°¤ë¥Ê¥¤¥ó¥Æ¥£¥Ê¥¤¥ó2»þ´ÖSP¡×¤Ï¡¢¡ÖÎÁÍý¥Ï¥ó¥Ç¥Þ¥Ã¥Á¡×¡¢¡Ö¾åÀîÎ´Ìé¡õ²ìÍè¸¿Í¥´¥Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¤Î2ËÜÎ©¤Æ¡£
ËÞ¿Í¥·¥§¥Õ·³ÃÄ¤Ï¡¢²¬Â¼Î´»Ë¡Ê¥Ê¥¤¥ó¥Æ¥£¥Ê¥¤¥ó¡Ë¡¢Ä¹Ã«Àî²íµª¡Ê¶Ó¸ñ¡Ë¡¢¼ò°æµ®»Î¡Ê¥¶¡¦¥Þ¥ß¥£¡Ë¡¢¥¨¡¼¥¹¡Ê¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¥£¥º¡Ë¡£ºÇ¶á²ÃÆþ¤·¤¿¥¨¡¼¥¹¤Ï¡¢ÆÈÆÃ¤Î¥»¥ó¥¹¤ÇËÞ¿Í·³ÃÄ¤Î½õ¤Ã¿Í¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢º£²ó¤â³èÌö¤Ê¤ë¤«¡©
ÂÐ·è¤¹¤ëÅ´¿Í¥·¥§¥Õ¤Ï¡¢Ãæ²Ú³¦¤Î¼ÂÎÏÇÉ¤ÇÇÀÎÓ¿å»º¾ÊÎÁÍý¥Þ¥¹¥¿¡¼¥º¥·¥ë¥Ð¡¼¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£¡ÖÆîÀÄ»³Essence¡×¥ª¡¼¥Ê¡¼¥·¥§¥Õ¤ÎÌùºêÍ§¹¨»á¡£¸«ÆÏ¤±¿Í¥²¥¹¥È¤ÏÌÚÂ¼ËïºÈ¡ÊINI¡Ë¡¢²òÀâ¤ÏÏÂÅÄÌÀÆü¹á»á¤¬Ì³¤á¤ë¡£
ÂÐ·è¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡È¤Ö¤êÂçº¬¡É¡£ÏÂÅÄ»á¤«¤é¤Ï»×¤ï¤º¡ÖÆñ¤·¤¤¡×¡Ö¤´¤Þ¤«¤·¤¬¸ú¤«¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦À¼¤¬¤â¤ì¤ë¤¬¡¢ËÞ¿Í¤Ï¡Ö¤½¤ó¤ÊÊ£»¨¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤Ê¡×¤È°Õ³°¤Ë¤âÍ¾Íµ¡£¿©ºà¤ÎÄ´Ã£¡õ¥¥Ã¥Á¥ó¤Ç¤ÎÄ´Íý¤Ë»È¤¨¤ë»þ´Ö¤ÏËÞ¿Í¤¬60Ê¬¡¢Å´¿Í¤Ï20Ê¬¡£¤Ö¤êÂçº¬¤Ï¡¢ÏÂÅÄ»á¤¬¡Ö»þ´Ö¤ò¤«¤±¤ë¤Û¤É¤ª¤¤¤·¤¤ÎÁÍý¡×¤È¤¤¤¦¤¬¡¢Å´¿Í¤Ï¡ÖÃæ²Ú¤Îµ»Ë¡¤ò»È¤Ã¤Æ20Ê¬¤Ç¤ª¤¤¤·¤¤¤Ö¤êÂçº¬¤òºî¤ê¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤à¡£
ËÞ¿Í¤ÎÄ´ÍýÃæ¤Ë¤Ï¡¢Å´¿Í¤¬ÌÀÆü»È¤¨¤ë»þÃ»¥Þ¥áÃÎ¼±¤ò¾Ò²ð¡£º£²ó¤Ï¡È¤â¤ä¤·¤ò¥·¥ã¥¥·¥ã¥¤ËßÖ¤á¤ëÊýË¡¡É¡£¤½¤Î¶Ã¤¤Îµ»¤È¤ªÌ£¤ËÏÂÅÄ»á¤Ï¡Ö¤ä¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¡×¡¢ÌÚÂ¼¤Ï¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¥·¥ã¥¥·¥ã¥¡×¤È´¶Æ°¡£
¿©ºà¤ÏÎÙ¤Î¥¹¥¿¥¸¥ª¤ËÀßÃÖ¤·¤¿¿©ÉÊ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Î¥»¥Ã¥È¤«¤éÄ´Ã£¡£»þ´Ö¤ËÍ¾Íµ¤¬¤¢¤ëËÞ¿Í¤Ï¤¢¤¨¤Æ¤Ö¤ê´Ý¤´¤È1É¤¤òÁª¤Ó¡¢²¬Â¼¤¬¤µ¤Ð¤¯¤³¤È¤Ë·èÄê¡£¤³¤ì¤ËÏÂÅÄ»á¤Ï¡Ö³Ê¹¥¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡¢Ä©Àï¤¹¤ë¤Î¤Ï¡×¡¢ÌÚÂ¼¤Ï¡ÖËÞ¿Í¤Î°è¤ò±Û¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¤È´¶¿´¡£¤·¤«¤·¡¢Ä¹Ã«Àî¤È¥¨¡¼¥¹¤Ï¶ñºàÁª¤Ó¤Çº®Íð¤·¡¢²¬Â¼¤ÎÂ¤ò°ú¤ÃÄ¥¤ë¡©
°ìÈÖ½ÅÍ×¤Ê¼Ñ½Áºî¤ê¤Ç¤ÏÏÂÅÄ»á¤Î´é¿§¤ò»Ç¤¤¤Ê¤¬¤é¹Ô¤¦ËÞ¿Í¡£¤½¤ÎÀ®²Ì¤¢¤Ã¤Æ¤«¡Ö³ä¤È´ðËÜ¤ÏÍÞ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¡ÊÏÂÅÄ»á¡Ë¤È½Ð¤À¤·¤Ï¹¥Ä´¤Ë¸«¤¨¤ë¤¬¡¢¤½¤Î²£¤ÇÄ¹Ã«Àî¤Ï°ã¤¦¤â¤Î¤òºî¤ê½Ð¤·¡¢¼ò°æ¤âË½Áö¤¬»Ï¤Þ¤ê¡Ä²¬Â¼¤¬¡Ö¾¡¼ê¤Ë¤ä¤é¤ó¤È¤¤¤Æ¡ª¡×¤ÈÉ¬»à¤ËÁË»ß¤¹¤ë¤â¡¢¼ò°æ¤Ï¤ä¤á¤ëÍÍ»Ò¤¬¤Ê¤¤¡£¼Â¤ÏÁ°²ó¡¢¤³¤Î¼ò°æ¤ÎË½Áö¤Î°ìÉÊ¤¬¸ù¤òÁÕ¤·¤¿¤Î¤À¤¬¡¢º£²ó¤Ï²Ì¤¿¤·¤Æ¡©
°ìÊý¤ÎÅ´¿Í¤Ï¡Ö¥¤¥á¡¼¥¸¸Ç¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È½àÈ÷ËüÃ¼¡£¤·¤«¤·ÏÂÅÄ»á¤¬¡Ö60Ê¬¤Ç¤Á¤ç¤¦¤É¤¤¤¤¤°¤é¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤ËÂçº¬¤òÃ»»þ´Ö¤Ç¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¼Ñ¤ÆÌ£¤òÀ÷¤ß¹þ¤Þ¤»¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤È¤³¤í¡£¤½¤Î»þÃ»¥Æ¥¯¤ËÏÂÅÄ»á¤Ï¡ÖÂçº¬¤Ç¤ä¤ë¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¸«¤¿¡×¡¢ÌÚÂ¼¤Ï¡ÖÂçº¬¤Î¿©´¶¤¬ÁÛÁü¤Ä¤«¤Ê¤¤¡×¤È¶Ã¤¯¡£ËÞ¿Í¤«¤é¤â¡Ö¤Ä¤¤¤Ë·ìÌÂ¤Ã¤¿¤Ç¡ª¡×¤ÈÀ¼¤¬¾å¤¬¤ëÄ´ÍýË¡¤È¤Ï¡©
Å´¿Í¤Î¸«»ö¤ÊÊñÃú¤µ¤Ð¤¤Ë¤Ï°ìÆ±¸«¤È¤ì¡¢ÏÂÅÄ»á¤Ï¡ÖÃæ²Ú¤ÎÍ×ÁÇ¤òÆþ¤ì¤ë¥×¥é¥¤¥É¤ò´¶¤¸¤ë¡×¤È´¶¿´¡£¤½¤·¤Æ¡¢Ãæ²Ú¤Î¿©ºà¤Èµ»Ë¡¤â¼è¤êÆþ¤ì¤¿¤Ö¤êÂçº¬¤Î´°À®¤Ë¤ÏÇï¼ê¤¬µ¯¤³¤ë¡£¤·¤«¤·ËÞ¿Í¤âÉé¤±¤Æ¤Ï¤¤¤Ê¤¤¡£²¬Â¼¼«¤é¤¬¤µ¤Ð¤¤¤¿¤Ö¤ê¤ÎÌ£¤Ë¤Ï¡¢ÏÂÅÄ»á¤Ï¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÈþÌ£¤·¤¤¡×¤È´¶Æ°¡ªËÞ¿Í¤¬´ñÀ×¤òµ¯¤³¤¹¤Î¤«¡©²Ì¤¿¤·¤Æ¾¡¤Ä¤Î¤Ï¤É¤Ã¤Á¡©