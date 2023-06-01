ポルトガル・サッカー連盟は19日、W杯北中米大会（6月11日開幕）に臨む代表メンバーを発表し、41歳のFWクリスティアーノ・ロナウド（アルナスル）が史上最多となる6度目の選出。「27＋1」でのメンバー構成となった“粋な演出”がネットで話題となった。マルティネス監督は会見で規定より1人多い27人のメンバーリストになったことについて怪我のリスク等の問題もあり、最終的にGK4人のうち1人が外れることを示唆。さらに今回「