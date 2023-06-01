【Amazon：Xiaomi スマートフォン】 セール期間：5月20日～5月31日23時59分 AmazonにてシャオミのSIMフリースマートフォンが特別価格で販売されている。期間は5月31日23時59分まで。 対象商品には、新世代ライカクアッドカメラシステムを搭載した「15 Ultra」、大型で鮮やかなディスプレイを搭載した「POCO X8 Pro Max」がラインナップされている。 なお