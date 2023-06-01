AmazonにてシャオミのSIMフリースマートフォンが特別価格で販売されている。期間は5月31日23時59分まで。

対象商品には、新世代ライカクアッドカメラシステムを搭載した「15 Ultra」、大型で鮮やかなディスプレイを搭載した「POCO X8 Pro Max」がラインナップされている。

なお、セール品の売り切れ、セール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっているのを確認の上購入いただきたい。

シャオミ SIMフリー スマートフォン Xiaomi 15 Ultra

新世代ライカクアッドカメラシステムを搭載したスマートフォン。ライカカメラ社の最高峰のLEICA VARIO-SUMMILUX光学レンズを採用し、Summiluxの大口径と優れた光学性能によって、低光量でも美しいディテールを残し、優れた色再現、コントラスト、解像度を実現する。ライカ2億画素超望遠カメラは、業界最高レベルの焦点距離100mmで、遠くの被写体を簡単に撮影できる。1/1.4インチの大型センサーとF値2.6の絞りを組み合わせることで、Xiaomi 14 Ultraよりも136％多くの受光性能を実現。撮影距離や明暗環境を気にせず楽しむことができる。

また、3nm製造プロセスとOryon CPUによる業界最先端のSnapdragon 8 Elite Mobile Platformを搭載しており、前世代と比較してCPU性能を45%、GPU性能が44%向上している。消費電力と日常でのバッテリー持続時間を両立する。

最新のXiaomi HyperOS 2を搭載し、3つの重要な技術革新「Xiaomi HyperCore」、「Xiaomi HyperConnect」、「Xiaomi HyperAI」を内蔵している。Xiaomi HyperCore、Xiaomi HyperConnectはシステムのなめらかさ、他デバイスとの接続性を強化し、より快適な使用体験を提供する。

Xiaomi SIMフリー スマートフォン POCO X8 Pro Max

本商品は、下部1.78mm、その他の三辺1.5mmという極細ベゼルを採用した、大型で鮮やかなディスプレイを搭載したスマートフォン。最新のM10ディスプレイパネルを搭載、新たに採用された赤色発光材料により、発光効率の向上と低消費電力を両立している。

第2世代3nm製造プロセスを採用したDimensity 9500sのチップセットは、最大3.73GHzのクロック周波数を誇るオールビッグコア設計を採用しており、パフォーマンスや電力効率をさらに向上させている。

各フレーム生成サイクル内におけるフレームごとの演算負荷を予測し、フレームドロップを未然に防ぐための先行的な制御を実現。これにより、高負荷なゲームプレイ時でも、より高く安定したフレームレートと低消費電力を実現する。

最新技術のシリコンカーボンを16%の含有率で採用した高エネルギー密度の8500mAh超大容量バッテリーを内蔵。タブレットに匹敵するバッテリー容量は、これまでにない驚異的な長時間駆動を実現。また、27Wのリバース充電に対応し、スマートフォンがモバイルバッテリーとして活躍する。いつでもどこでも、他のデバイスに電力を供給できる。

ダイナミックRGBライト搭載で、パーソナライズされたビジュアルエフェクトを設定できる。着信やアプリ通知時には、8色から選べるバックライトエフェクトが点灯。さらに、パルスライトエフェクトはゲームや音楽など幅広いシーンと連動して動作する。

また、主要な熱源をカバーする超大型のPOCO 3D IceLoop冷却ポンプと、放熱性能を最大限に高めパフォーマンスを維持する11,000mm²の大型グラファイトレイヤーを搭載。