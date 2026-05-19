「阪神−中日」（１９日、倉敷マスカットスタジアム）阪神のドラフト１位・立石正広外野手（創価大）が昇格即、「６番・左翼」で先発出場する。立石は度重なる故障もあったが、ついにデビューを迎えることになった。３番の森下から４番の佐藤輝、５番の大山とドラ１が４人並ぶ豪華なオーダー。今年は１度しかない、地方開催で鮮烈なデビューを飾ることができるか。また、ドラフト３位の岡城は地元の岡山でスタメン出場とな