MOONDROPは、オープンワールドアクションRPG「鳴潮(Wuthering Waves)」とコラボした、イヤカフ型イヤフォン「U.C.T.S.」を5月19日に発売する。価格は10,800円。Amazonや楽天市場に加え、アニメイト、e☆イヤホン、ビックカメラ、ヨドバシカメラでも販売する。 13mm径の超繊維ウッド振動板と、高解像度なマイクロリング型平面磁気ツイーターを同軸上に配置した同軸デュアルドライバー構成。