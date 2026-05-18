最新鋭の装備で高性能化MVアグスタは2026年4月7日に、大型ネイキッドモデル「RUSH（ラッシュ）」の特別な仕様である「RUSH TITANIO（ラッシュ・チタニオ）」を発表しました。このモデルは、ハイパーネイキッドというカテゴリーを最も過激かつ先進的に解釈した、ブランドを象徴する一台です。【画像】価格約850万円！ これがMVアグスタ「RUSH TITANIO（ラッシュ・チタニオ）」です！ 画像で見る（30枚以上）RUSHは、一目でそ