ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする、暮らしと心をアップデートするお役立ちコラム。今回のテーマは開運カレンダー「2026年5月19日（火）は巳の日（みのひ）！」。金運・財運に縁があるとされる“巳の日”の意味と、この日にやると良いこと・気をつけたいことを解説します。5月18日（月）の「大安×一粒万倍日」に続き、5月19日（火）は開運日である「巳の日」とされています。2日連続で吉日が並ぶこの