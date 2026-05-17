元中日監督で野球解説者の落合博満氏が１７日までに、自身の公式ＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「落合博満のオレ流チャンネル」を更新。中村紀洋氏について語った。中村氏は２００７年に中日に育成で入団し、開幕前に支配下登録されサードとして試合に出場。同年の日本シリーズでＭＶＰを獲得する活躍を見せていた。落合氏は中村氏を獲得する際、「獲るときには『野球をやれるチャンスだけはもう１回与える。そこで結果出して、お