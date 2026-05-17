星野リゾートの温泉旅館「界 松本」は2026年8月4日(火)、全館リニューアルオープンする。コンセプトは「松本エレガンテに浸る湯宿」。和食から信州のワインを主役にしたイタリアンへの刷新、音楽の調べに包まれるご当地部屋「GAKUの間」の誕生など、建築・音楽・ワインが響き合う、新たなスモールラグジュアリーな滞在を提案する。この度、予約受付が2026年4月22日よりスタートした。【写真】ピアノを模した器で提供するひと皿から