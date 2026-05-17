建築×音楽×ワインのマリアージュ！星野リゾートの温泉旅館「界 松本」が8月リニューアルオープン
星野リゾートの温泉旅館「界 松本」は2026年8月4日(火)、全館リニューアルオープンする。コンセプトは「松本エレガンテに浸る湯宿」。和食から信州のワインを主役にしたイタリアンへの刷新、音楽の調べに包まれるご当地部屋「GAKUの間」の誕生など、建築・音楽・ワインが響き合う、新たなスモールラグジュアリーな滞在を提案する。この度、予約受付が2026年4月22日よりスタートした。
【写真】ピアノを模した器で提供するひと皿から始まるイタリアン
今回のリニューアルでは、音楽ホールを彷彿とさせる造形美が際立つ現代建築を舞台に、松本が育んできた「楽都」の文化と、信州のワインを堪能する滞在を提案する。象徴的なのは、地元信州のワインを主役にした「イタリアン」への進化だ。冷涼な信州の地で生育するワインを味わう美食体験を追求した結果、旅館の王道である和食、会席料理から一歩踏み出し、界ブランドとしては初となるイタリアンを選択した。8種13通りの温泉とサウナが織り成す多彩な湯浴みとともに、建築・音楽・ワインが響き合い「松本エレガンテ」なひとときを奏でる。旅慣れた成熟した世代の心を満たす、洗練された温泉旅館の新たな形といえる。
■信州産ワインとのマリアージュを追求した「温泉旅館×イタリアン」
夕食は、地元信州のワインとのマリアージュを追求した本格的なイタリアンコースを提供する。松本は、「桔梗ヶ原ワインバレー」など複数のワイナリーを擁する、日本ワインの主要産地。信州のワインは、澄んだ味わいとみずみずしい果実味が特徴だ。その軽やかな余韻を消さないために、ソースで重層的に仕上げるのではなく、オリーブオイルのみずみずしさでつなぐイタリアンで美食体験を追求する。
最初のひと品には「ストゥッツキーニ(小前菜)」が、ピアノをモチーフにした特注の器で登場！イタリア語で「エレガンテ」は音楽の曲想用語としても使われるが、ピアノをモチーフにした最初のストゥッツキーニは、まさにその言葉を象徴するひと皿といえる。
■音楽でリラックスする「GAKUの間」へ全客室をリニューアル
松本市は「学(学問)・岳(山岳)・楽(音楽)」の「三ガク都」と呼ばれ、独自の文化を育んできた。界 松本では、このうちの「楽(音楽)」をテーマに、すべての客室をご当地部屋「GAKUの間」へと刷新する。
全客室にスピーカーとアナログレコードプレーヤーが配され、滞在中は、松本市にゆかりのある音盤をはじめ、多様なジャンルの音楽からその時の気分に合わせた1枚を選び、日常を忘れるリラックスした時間を過ごすことができる。寝台のヘッドボードを彩るのは、名門ギターメーカーが集まる松本の塗装技術として培われた「松本渓声(けいせい)塗り」のアートパネル。深みのある艶やかな木目が、この土地に息づく工芸の美しさと、音楽の街としての息遣いを静かに伝えている。
■第3の居場所「ワインバー」で贅沢なひとときを
「松本エレガンテ」な夜は、ディナーで終わることはない。客室でもダイニングでもない、界 松本が提案する新たなアクセントが、第3の居場所としての「ワインバー」だ。
ここでは、信州が誇る名醸造所のワインが並び、味わいや会話を楽しみながら次の1杯を選ぶ贅沢な時間が流れる。館内を包み込む音楽の余韻に浸りながら、あえて客室へ戻る前に立ち寄る。そんな自由で気ままなひとときが、スモールラグジュアリーな旅にさらなる彩りを添える。
建築・音楽・ワインが響き合う新たなスモールラグジュアリー「界 松本」。洗練された温泉旅館の新たな形を、ぜひ訪れて確かめてみてはいかがだろうか。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
※20歳未満の者の飲酒は法律で禁じられています。
今回のリニューアルでは、音楽ホールを彷彿とさせる造形美が際立つ現代建築を舞台に、松本が育んできた「楽都」の文化と、信州のワインを堪能する滞在を提案する。象徴的なのは、地元信州のワインを主役にした「イタリアン」への進化だ。冷涼な信州の地で生育するワインを味わう美食体験を追求した結果、旅館の王道である和食、会席料理から一歩踏み出し、界ブランドとしては初となるイタリアンを選択した。8種13通りの温泉とサウナが織り成す多彩な湯浴みとともに、建築・音楽・ワインが響き合い「松本エレガンテ」なひとときを奏でる。旅慣れた成熟した世代の心を満たす、洗練された温泉旅館の新たな形といえる。
■信州産ワインとのマリアージュを追求した「温泉旅館×イタリアン」
夕食は、地元信州のワインとのマリアージュを追求した本格的なイタリアンコースを提供する。松本は、「桔梗ヶ原ワインバレー」など複数のワイナリーを擁する、日本ワインの主要産地。信州のワインは、澄んだ味わいとみずみずしい果実味が特徴だ。その軽やかな余韻を消さないために、ソースで重層的に仕上げるのではなく、オリーブオイルのみずみずしさでつなぐイタリアンで美食体験を追求する。
最初のひと品には「ストゥッツキーニ(小前菜)」が、ピアノをモチーフにした特注の器で登場！イタリア語で「エレガンテ」は音楽の曲想用語としても使われるが、ピアノをモチーフにした最初のストゥッツキーニは、まさにその言葉を象徴するひと皿といえる。
■音楽でリラックスする「GAKUの間」へ全客室をリニューアル
松本市は「学(学問)・岳(山岳)・楽(音楽)」の「三ガク都」と呼ばれ、独自の文化を育んできた。界 松本では、このうちの「楽(音楽)」をテーマに、すべての客室をご当地部屋「GAKUの間」へと刷新する。
全客室にスピーカーとアナログレコードプレーヤーが配され、滞在中は、松本市にゆかりのある音盤をはじめ、多様なジャンルの音楽からその時の気分に合わせた1枚を選び、日常を忘れるリラックスした時間を過ごすことができる。寝台のヘッドボードを彩るのは、名門ギターメーカーが集まる松本の塗装技術として培われた「松本渓声(けいせい)塗り」のアートパネル。深みのある艶やかな木目が、この土地に息づく工芸の美しさと、音楽の街としての息遣いを静かに伝えている。
■第3の居場所「ワインバー」で贅沢なひとときを
「松本エレガンテ」な夜は、ディナーで終わることはない。客室でもダイニングでもない、界 松本が提案する新たなアクセントが、第3の居場所としての「ワインバー」だ。
ここでは、信州が誇る名醸造所のワインが並び、味わいや会話を楽しみながら次の1杯を選ぶ贅沢な時間が流れる。館内を包み込む音楽の余韻に浸りながら、あえて客室へ戻る前に立ち寄る。そんな自由で気ままなひとときが、スモールラグジュアリーな旅にさらなる彩りを添える。
建築・音楽・ワインが響き合う新たなスモールラグジュアリー「界 松本」。洗練された温泉旅館の新たな形を、ぜひ訪れて確かめてみてはいかがだろうか。
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※20歳未満の者の飲酒は法律で禁じられています。