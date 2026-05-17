ガンバ大阪は現地５月16日、アジア・チャンピオンズリーグ２の決勝でアル・ナスル（サウジアラビア）と敵地キングサウード・ユニバーシティ・スタジアムで対戦。デニス・ヒュメットが挙げたゴールを最後まで守り抜き、１−０で競り勝った。試合後にＪリーグを通じて、野々村芳和チェアマンが「ガンバ大阪の選手、スタッフ、関係者の皆さま、AFCチャンピオンズリーグTwo優勝、誠におめでとうございます」と祝福のコメント。Ｇ大