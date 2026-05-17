総務省消防庁は、林野火災用の消火剤の効果を評価するためのガイドライン（指針）を年内に策定する方針を固めた。日本では水で消火するのが一般的だが、新たな手段として効果の高い消火剤の導入を全国の消防機関に促す。効果や環境への影響を客観的に評価する方法を指針に盛り込むことで活用しやすくし、大規模化する近年の林野火災への対応力を向上させる。消火剤は主に、〈１〉家庭用消火器にも使われるリン酸塩を含む延焼抑