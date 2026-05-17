ボートレース芦屋の開設74周年記念「G1全日本王座決定戦」は16日、2日目が終了。きょう17日の3日目、「イイ値」担当の高橋大樹記者は藤原碧生（26＝岡山）にクリーンヒットを期待した。満塁ホームランのチャンスが来た。“イイ値”とは好配当を狙うことが趣旨。藤原はここまで6着2本と低迷中。買いづらいからこそ、配当面への期待は膨らむ。2日目3Rのイン戦では6番手スタート。2コースの丸野一樹が攻める形となり、どうしよう