彼氏の言動に違和感を感じていることが増えているなら、もしかしたら彼氏は「別れ」を考えている可能性も。そこで今回は、そんな男性が「別れ」を考えているときに出すサインを紹介するので、見逃さないようにしてください。｜連絡が減ってくる明らかに彼氏からの連絡が減ってきた場合は要注意です。彼女と距離を置きたいという潜在意識が、連絡してこないという行動につながるのでしょう。でも、連絡するようにしつこく要求してし