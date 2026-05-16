見逃し厳禁です。男性が「別れ」を考えているときに出すサイン
彼氏の言動に違和感を感じていることが増えているなら、もしかしたら彼氏は「別れ」を考えている可能性も。
そこで今回は、そんな男性が「別れ」を考えているときに出すサインを紹介するので、見逃さないようにしてください。
｜連絡が減ってくる
明らかに彼氏からの連絡が減ってきた場合は要注意です。
彼女と距離を置きたいという潜在意識が、連絡してこないという行動につながるのでしょう。
｜素っ気ない態度が増える
男性は彼女との別れを考え始めると、途端に彼女に対して優しさや思いやりのある行動が極端に減ります。
それが素っ気ない態度として現れるのです。
また、あなたの話にあまり興味を示さなくなったり、甘えても冷たい態度しかしなくなったりするのも「別れ」を考えているサインでしょう。
｜スキンシップが極端に減る
スキンシップが極端に減ることも「別れ」を考えてあるであろうサインの１つ。
いつも手をつないでいたのに、手をつなぐことを嫌がるようになったり、腕や肩を組んでくれるような場面でもしてこなくなったりなど、男性の気持ちは行動にダイレクトに表れやすいです。
今回紹介したサインを感じたら、まずは彼氏の気持ちを取り戻すためにあなたの行動を見直してみてくださいね。
🌼そろそろ潮時かな…？ 男性が「別れを考える瞬間」とは