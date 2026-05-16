「岸田さんは再登板するつもりなのか」2026年5月9〜10日の1泊2日で、山梨県のホテルハイランドリゾートホテル＆スパなどで、旧宏池会（旧岸田派）有志秘書会の研修会が実施され、講師として岸田文雄元首相が招かれたことに対して、旧宏池会関係者は冒頭のように漏らした。この関係者は、2027年秋に予定されている自民党総裁選に、岸田氏が再出馬するのではないかといぶかしんでいるのだ。派閥の政治資金パーティの裏金問題を