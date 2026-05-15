高知市を流れる久万川ではホタルが舞い始め、夜空に無数の灯りを灯しています。暗闇の中で、美しく光るホタル。高知市の初月小学校の近くを流れる久万川沿いでは、毎年初夏にゲンジボタルが姿を見せます。5月14日夜も、午後7時半ごろから約50匹のホタルが飛び始め、幻想的な光景が広がりました。高知市などによりますと、今年（2026年）も4月下旬からホタルが舞い始めたということで、家族連れなど大勢の人が訪れ、光の乱舞を楽し