伊勢丹新宿店が、洋菓子エリアの大型改装「洋菓子サンクプロジェクト」の詳細を発表した。リニューアルは5月20日から2027年3月にかけて実施し、今回は5月20日オープンの第1弾ショップと注目商品が公開された。【画像をもっと見る】今回のリニューアルは、「グローバルアミューズメントストアの創出」という同店全体のリモデルの一環として実施。独自性の高いラインナップを目指し、日本初・百貨店初出店となるブランドや、リ