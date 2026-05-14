Image: 行田市 これまた大作の予感ッ！広い田んぼをキャンパスに見立て、植える稲の品種を変えることで画を描いていくという「田んぼアート」。埼玉県行田市では「田んぼアートin行田」として毎年さまざまなコンテンツとのコラボを展開して話題となっていますが、今年のテーマはなんと『Minecraft』。ちびっ子も大人も大好きマイクラです！トップ画像がそのデザインなのですが、ユニークなマ