コメダ珈琲店は、ロッテのチョコレート「CRUNKY（クランキー）」との数量限定コラボレーション商品「シロノワール CRUNKY」「ジェリコ CRUNKY」を、2026年5月14日から販売します（一部店舗を除く）。チョコの味わいとサクサク食感を楽しめるロッテのロングセラーチョコレート「クランキー」と初めてコラボレーションした2商品が登場します。・シロノワール CRUNKYあたたかいデニッシュの間に、チョコスプレッドとサクサク食感のチ