2026年5月11日の様子 株式会社赤塚植物園が運営する里山庭園「レッドヒル ヒーサーの森」でバラが見頃を迎えた。 三重県津市の四季を楽しむ里山庭園。約500品種1,500株以上のバラがローズガーデンに植えられている。特に春バラは一斉に開花するため豪華に咲き誇るという。5月16日（土）と5月17日（日）には、バラの開花時期に合わせて「ハッピーローズフェスタ2026」を開催。 ロ&#