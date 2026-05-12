「ラコステ（LACOSTE）」が、ポロシャツをテーマとしたイベント「LACOSTE POLO FACTORY EVENT」を原宿店で開催する。会期は5月15日から24日まで。【画像をもっと見る】同イベントは、ラコステの象徴であるポロシャツの原点と未来を再解釈する体験型イベント。フランス・トロワの工場をイメージした空間では、ものづくりの背景を感じることができるインスタレーションが登場するほか、「ダブレット（doublet）」、高木耕一郎、