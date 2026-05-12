四球→併殺打で2/3回を無失点に抑えた■ヤクルト ー 阪神（12日・神宮）ヤクルトのホセ・オスナ内野手が12日、神宮球場で行われた阪神戦の9回から登板した。阪神・森下翔太外野手の満塁弾で0-10となったところで、池山監督がマウンドに送った。9回1死、森下の満塁弾で0-10とされたところで、オスナがマウンドに上がった。名前がコールされると神宮球場はどよめきに包まれた。最初の打者の佐藤は四球で歩かせたが、続く代打の