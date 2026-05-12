モンテローザが展開する「山内農場」は、2026年5月12日から15日まで、巣鴨北口駅前店で「大感謝セール」を実施しています。期間限定のお得すぎるセール九州の郷土料理や鶏料理と、料理に合う焼酎や日本酒などを提供する「山内農場 巣鴨北口駅前店」。5月12日から13日までは、店内で飲食したメニューが料理・ドリンクに関わらず全品半額に。14日から15日までの2日間は、店内で食べた料理が全品半額になります。別途チャージ料がかか