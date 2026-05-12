フリーアナウンサー中野美奈子（46）が11日、自身のインスタグラムストーリーズを更新。秘蔵ショットを披露した。中野は「高校の友達からパズルクラブってなんなんっていわれて……記憶がさだかじゃないですが写真部が雨の日に活動していたサブの部活かも」とつづり、制服姿で友人らとジグゾーパズルを掲げる思い出の写真を投稿した。中野が卒業したのは香川県立丸亀高等学校。県内有数の進学校から慶応義塾大学へ進学。2年