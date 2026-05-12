「ココス」は、5月19日（火）から6月29日（月）の期間、アニメ『ハイキュー!!』とコラボレーションした「それじゃあ今日もココスに集合！キャンペーン」を、全国の店舗で実施する。【写真】描き下ろしクリアファイルは全16種！『ハイキュー!!』コラボグッズ＆メニュー詳細■シール付き朝食メニューも提供今回開催される「それじゃあ今日もココスに集合！キャンペーン」は、烏野高校と青葉城西高校のメンバーが「ココス」に集