『ハイキュー!!』×「ココス」がコラボ！ 描き下ろしグッズ付きオリジナルメニューが登場
「ココス」は、5月19日（火）から6月29日（月）の期間、アニメ『ハイキュー!!』とコラボレーションした「それじゃあ今日もココスに集合！キャンペーン」を、全国の店舗で実施する。
【写真】描き下ろしクリアファイルは全16種！ 『ハイキュー!!』コラボグッズ＆メニュー詳細
■シール付き朝食メニューも提供
今回開催される「それじゃあ今日もココスに集合！キャンペーン」は、烏野高校と青葉城西高校のメンバーが「ココス」に集合したオリジナル描き下ろしビジュアルを使ったグッズをはじめ、数量限定のコラボメニューや店内で聞ける限定ボイスなどが展開される企画。
グッズは、対象メニュー1品の注文につき、A4の「オリジナルクリアファイル」（全16種）をランダムで1枚プレゼント。配布期間は2弾に分かれており、5月19日（火）から6月8日（月）の第1弾は烏野高校、6月9日（火）から6月29日（月）の第2弾は青葉城西高校のデザインが登場する。
また、対象メニューとしてキャラクターや学校をイメージしたコラボメニューを各弾2品ずつ、計4品販売。第1弾は烏野高校をイメージした「食べて強くなれ！和風カレー包み焼きハンバーグ」と“変人コンビ”の2人をイメージした「日向と影山の“頂の景色”モンブランパフェ」、第2弾は青葉城西高校をイメージした「うまさを制す！チーズフォンデュ包み焼きハンバーグ」と及川徹と岩泉一をイメージした「及川と岩泉の阿吽の呼吸パフェ」が味わえる。
さらに、「プレミアムモーニング」または「朝食バイキング」実施店舗にて提供される「ココス限定フレークシール付き朝食メニュー」は、注文用タッチパネルから注文すると日向翔陽（CV：村瀬歩）または及川徹（CV：浪川大輔）の朝食限定オリジナルボイスが聞けるファン必見の内容だ。
そのほか、アクリルジオラマやポストカードといった限定グッズが当たる抽選企画に加え、一部店舗限定でスタンディパネル展示と限定のオリジナルグッズ販売を予定。
それから、東京・平和台店を『ハイキュー!!』コラボキャンペーン仕様にスペシャル装飾するほか、仙台の長町店は烏野高校ver．、八木山店は青葉城西高校ver．の特別パネルを設置し、キャンペーンを盛り上げる。
なお、「ココス」は本キャンペーンを実施するにあたり、下記注意事項を呼びかけている。
〜お客様へのお願い〜
転売、再販売、営利目的でのご購入はお断りします。
また、過度な量の商品のご購入による食品ロスや転売行為を防ぐため、クリアファイルがもらえる対象メニューのご購入は1日につき、店内飲食・テイクアウトを合わせて、おひとり様最大6食とさせていただきます。
商品の放置、廃棄、常識の範囲を超える食べ残しはご遠慮ください。
ご理解とご協力のほど、何卒よろしくお願いします。
※ クリアファイルがもらえる対象メニューには「数量限定コラボメニュー」が含まれます。
「ココス限定フレークシール付き朝食メニュー」は含みません。
【写真】描き下ろしクリアファイルは全16種！ 『ハイキュー!!』コラボグッズ＆メニュー詳細
■シール付き朝食メニューも提供
今回開催される「それじゃあ今日もココスに集合！キャンペーン」は、烏野高校と青葉城西高校のメンバーが「ココス」に集合したオリジナル描き下ろしビジュアルを使ったグッズをはじめ、数量限定のコラボメニューや店内で聞ける限定ボイスなどが展開される企画。
また、対象メニューとしてキャラクターや学校をイメージしたコラボメニューを各弾2品ずつ、計4品販売。第1弾は烏野高校をイメージした「食べて強くなれ！和風カレー包み焼きハンバーグ」と“変人コンビ”の2人をイメージした「日向と影山の“頂の景色”モンブランパフェ」、第2弾は青葉城西高校をイメージした「うまさを制す！チーズフォンデュ包み焼きハンバーグ」と及川徹と岩泉一をイメージした「及川と岩泉の阿吽の呼吸パフェ」が味わえる。
さらに、「プレミアムモーニング」または「朝食バイキング」実施店舗にて提供される「ココス限定フレークシール付き朝食メニュー」は、注文用タッチパネルから注文すると日向翔陽（CV：村瀬歩）または及川徹（CV：浪川大輔）の朝食限定オリジナルボイスが聞けるファン必見の内容だ。
そのほか、アクリルジオラマやポストカードといった限定グッズが当たる抽選企画に加え、一部店舗限定でスタンディパネル展示と限定のオリジナルグッズ販売を予定。
それから、東京・平和台店を『ハイキュー!!』コラボキャンペーン仕様にスペシャル装飾するほか、仙台の長町店は烏野高校ver．、八木山店は青葉城西高校ver．の特別パネルを設置し、キャンペーンを盛り上げる。
なお、「ココス」は本キャンペーンを実施するにあたり、下記注意事項を呼びかけている。
〜お客様へのお願い〜
転売、再販売、営利目的でのご購入はお断りします。
また、過度な量の商品のご購入による食品ロスや転売行為を防ぐため、クリアファイルがもらえる対象メニューのご購入は1日につき、店内飲食・テイクアウトを合わせて、おひとり様最大6食とさせていただきます。
商品の放置、廃棄、常識の範囲を超える食べ残しはご遠慮ください。
ご理解とご協力のほど、何卒よろしくお願いします。
※ クリアファイルがもらえる対象メニューには「数量限定コラボメニュー」が含まれます。
「ココス限定フレークシール付き朝食メニュー」は含みません。