DeNAとソフトバンクは12日、山本祐大選手と尾形崇斗投手、井上朋也選手の2選手によるトレード合意を発表した。ソフトバンクへ移籍する山本祐大は17年ドラフト9位でDeNAに入団し、24年と25年に100試合以上に出場し、24年はベストナイン、ゴールデン・グラブ賞を受賞するなど、正捕手に近い存在に上り詰めた。今季もここまで28試合に出場して、打率.227、1本塁打、8打点の成績を残し、10日の阪神戦でも5番・捕手でスタメン出場し