MAEは、加工食品ブランド「GOOTALA(ぐーたら)」を立ち上げ、第一弾商品として「GOOTALA GELATO(ぐーたらジェラート)」を発売した。がんばりすぎる今の世の中に、やさしい余白を[caption id="attachment_1601367" align="aligncenter" width="600"] 無農薬で育てるハーブやお米[/caption]GOOTALAが掲げるコンセプトは「ナマケモノくらいが、ちょうどいい」。がんばりすぎる今の世の中に、やさしい余白を届けたいという思いのもと、