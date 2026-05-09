きょうの県関係スポーツの結果です。ハンドボール、リーグH。女子のアランマーレ富山はホーム、射水市のアルビス小杉総合体育センターで行われたHC名古屋との試合、22対20で勝ちました。4年連続でプレーオフへの進出が決定するとともに、順位を2位に上げました。