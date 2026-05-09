柔道整復師のshuheiと申します。現在は表参道で整骨院を経営するかたわら、これまでトップアスリートやアーティストら5万人以上の施術を担当してきた経験をもとに、腰痛や肩こり、姿勢改善など多くの方にとって身近な健康に関する情報をSNSで発信しています。◆ぶっちゃけ、お尻の汗って怖くないですか？表参道のお店で毎日たくさんの方の体を診させてもらっていますが、最近つくづく思うんです。「外見を完璧に整えている人ほ