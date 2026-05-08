「また同じような男性を選んでいる気がする」と頭ではわかっているのに、なぜか不倫関係に進んでしまう女性は少なくありません。そこには“無意識の選び方”が影響していることがあります。“特別扱い”に価値を感じやすい不倫という限られた関係の中で、自分だけに向けられている言葉や態度。その“特別感”が強く印象に残ると、関係そのものに価値を感じやすくなります。結果として、冷静に見れば不安定な状況でも、魅力的に映っ