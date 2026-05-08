ファスティング（断食）とは、一定期間固形物を断ち、胃腸などの消化器官を休ませて体内をリセットするファスティング。断食とも言われており、ダイエット目的で行う人も少なくありません。実際にどのような効果があるのでしょうか？◆ファスティングの効果は…栄養と医学両方の観点から食生活や健康を考える臨床栄養医学指導士の資格を持ち、女性のために正しいダイエット情報を発信しているむらPさんは、次のように教えてく