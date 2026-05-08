日本マクドナルド（東京都新宿区）が、人気キャラクター「ちいかわ」とコラボした新ハッピーセット「ちいかわ」を5月15日に新発売します。ちいかわをはじめ、ハチワレ、うさぎ、くりまんじゅう、ラッコ、モモンガらがマクドナルドのマネジャーやクルーになった「3Dフィギュア」（全8種）がもらえます。鉛筆の先に付けられるペンシルトッパーになっています。【写真】ちょちょちょっ！かわいい！うさぎ、モモンガも！全8種