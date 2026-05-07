ヤンキースのアーロン・ジャッジ外野手（３４）がまたもや球史に名前を刻んだ。米老舗誌「スポーツイラストレーテッド」電子版「ＯＮＳＩ」は６日（日本時間７日）、「ヤンキースのアーロン・ジャッジがベーブ・ルース、ミッキー・マントルと並ぶリスト入り」との記事を配信した。ジャッジは本拠地レンジャーズ戦に「２番・右翼」で出場すると６点を追う６回に１５号ソロを放った。ホワイトソックス村上宗隆内野手（２６）に