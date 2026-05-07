世界的トレンドとして、今シーズンも人気継続中のデニムアイテム。コーデに取り入れたいけれど、カジュアルすぎるのは苦手……。そんなミドル世代におすすめしたいのは、きれいめに穿ける「デニムスカート」。女性らしさと程よい親近感をあわせ持つスカートは、毎日のスタイリングで大活躍するかも。今回は【ZARA（ザラ）】から登場した、大人に似合うデニムスカートをご紹介します。 甘めフリルを