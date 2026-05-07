デニムだけどカジュアルすぎない！【ZARA】40・50代に似合う♡「サマ見えスカート」

世界的トレンドとして、今シーズンも人気継続中のデニムアイテム。コーデに取り入れたいけれど、カジュアルすぎるのは苦手……。そんなミドル世代におすすめしたいのは、きれいめに穿ける「デニムスカート」。女性らしさと程よい親近感をあわせ持つスカートは、毎日のスタイリングで大活躍するかも。今回は【ZARA（ザラ）】から登場した、大人に似合うデニムスカートをご紹介します。

甘めフリルをデニムで挑戦

【ZARA】「Z1975フリルデニムミディスカート」\7,990（税込）

アシンメトリーのフリルが、いつもの着こなしに華やぎを添えてくれるミディ丈スカート。フリルは可愛くなりすぎる？ という大人女性も、デニムスカートならトライしやすそう。ウエストがすっきりしているので、タックインスタイルも綺麗に決まります。

一癖あるアシメスカートで周りと差をつけて

【ZARA】「Z1975 アシンメトリーミディ丈スカート」\6,590（税込）

周りと差をつけるなら一癖あるこちらのスカートがおすすめ。アシンメトリーヘムがアクセントになり、大人のデニムスタイルを新鮮に見せてくれそう。ウエストまわりのギャザーディテールも、装いに表情をプラスします。

※すべての商品情報・画像はZARA出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Emika.M