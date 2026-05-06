最大12連休のゴールデンウィークですが…。6日の振替休日が最後の休みという方も多いということもあり…。（記者リポート）「午後1時を過ぎた沼津港です。ゴールデンウィーク最終日ということですがそれでも多くの人が訪れています」県内の行楽地では6日も多くの観光客が！沼津港では駐車待ちの長い列ができ、その中には県外ナンバーも多くみられました。みなさんのお目当ては・・・やはり新