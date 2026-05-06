歌手で俳優の酒井法子さん（55）が2026年4月30日、自身のインスタグラムを更新。ワンピース姿を披露した。「春らしいワンピでウキウキです」酒井さんは、番組の衣装ショットを含む5枚の写真と動画を投稿した。番組について紹介しながら、「春らしいワンピでウキウキです」と締めくくった。インスタグラムに投稿された写真では、薔薇柄のロングワンピースを着用。春らしいワンピースで自撮りする姿を披露した。この投稿には、「春ら