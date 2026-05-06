これは筆者の知人A子さんに聞いたお話です。学生時代、A子さんはアミューズメント施設でキャラクターの着ぐるみに入るアルバイトをしていました。子どもたちに囲まれ、喜ばれる仕事でした。しかしその裏で「中の人は女の子でしょ？」などと執拗に声掛けする困った大人に頭を悩ますことも。そんな大人にはどう対応していたのでしょうか？ 子どもたちに大人気の着ぐるみの中で……