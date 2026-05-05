丸山珈琲は4月20日、「丸山珈琲のブラックコーヒー」を発売しました。■コーヒーのクリアな味わいをペットボトルで同商品は、コーヒーのクリアな味わいとほのかな甘さの余韻を、香料無添加で楽しめる、ペットボトル入りのブラックアイスコーヒーです。ダークチョコレートやナッツを思わせる香りと、さわやかな後味が特徴とのこと。パッケージには、コーヒー豆が育つ生産地をイメージしたデザインを採用しました。自然の恵みの中で