春夏の装いに軽やかさを添えてくれるイエロー。顔まわりをぱっと明るく見せてくれる一方で、「派手すぎない？」 と迷う人も多いはず。そんなとき頼れるのが【ユニクロ】。大人でも取り入れやすい絶妙な色味とデザインで、40・50代のコーデに自然になじむ一枚が揃っています。ぜひ売り切れ前にチェックしてみて。 やさしいイエローのクルーネックセーター 【ユニクロ】「コットンク