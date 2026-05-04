人間の代わりに仕事をしてくれるロボットもいますが、「癒やし」を提供してくれるロボットもいる───。このたび新発売された「mirumi」もそのひとつ。なんとこちらのロボット、赤ちゃんのような仕草でこちらを「チラ見」してくれるというのです。想像しただけで、胸が苦しくなるほど愛おしいんですけど。【どんなロボット？】赤ちゃんの仕草をモチーフにしているという「mirumi（みるみ）」。指をハムハムするロボット「甘噛みハ