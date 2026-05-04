ロンドン発ライフスタイルブランド「SKINNYDIP LONDON」から、サンリオキャラクターズとの日本限定コレクション第4弾が到着しました。今回のテーマは、懐かしさとトレンド感を両立したレトロゲーム風ピクセルアート。ハローキティ、マイメロディ、リトルツインスターズがポップでキュートなモバイルアクセサリーや雑貨になって登場します。4月26日より全国のPLAZAで先行販売され