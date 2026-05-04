35周年記念アイテムをはじめ、サンリオピューロランドのショップで販売中の人気グッズをピックアップ。ワンダーリボンライトから便利グッズまで、気になるものを買いに行こう。今年だけ！ 35周年記念グッズ※ 金額など詳細はHPをご確認ください。また掲載されている商品は、予告なく品切れ・完売となる場合があります。サイズの違う3種を使い分けて大きさと柄が異なる巾着が一つになった「SanrioPuroland35thAnniversary巾着セット