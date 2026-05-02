兵庫県競馬組合は1日、園田競馬場で「阪神アーバン競馬イルミネーション点灯式」を開催した。同組合の野口吉浩事務局長は「たくさんのご家族にご来場いただき、ありがたく感じます。イルミネーションは80万個を使用した盛大なものとなっています。地元の皆さまに楽しんでいただきたい」とあいさつ。事務局長の言葉の通り、イルミネーションは昨年の2倍以上の規模でデザインにもこだわったものになっている。場内はステージイ