『仮面ライダーアギト』でデビューを果たし、以降さまざまな作品に出演されてきた要潤さん。25年のキャリアの中で紡いできた、要さんの俳優としてのこだわりと眼差しに迫ります。大人としての価値観や生きる上での姿勢全て氷川誠から学びました映画『アギト―超能力戦争―』は、要潤さんのデビュー作『仮面ライダーアギト』（以下『アギト』）の25年ぶりの新作。今作の主人公・氷川誠は、TVシリーズ放送当時、20歳の要さんが全身全