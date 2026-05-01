滋賀・大津の古刹で、歴史ロマンあふれる特別公開が実現する。西教寺では、大河ドラマ『豊臣兄弟！』の放送を記念し、重要文化財「客殿」の内部を初めて一般公開する。期間は2026年4月25日〜5月10日(日)と、11月7日(土)〜12月6日(日)まで。【写真】西教寺の本堂。入母屋造で本瓦葺の屋根を持つ狩野派による華やかな襖絵を紹介する、西教寺の前阪良樹(りょうじゅ)主事■明智光秀が再建した歴史の舞台へ同寺は、聖徳太子が618年に創