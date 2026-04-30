◇プロ野球セ・リーグ 広島 3-2 巨人（30日、東京ドーム）

7回まで無得点に抑えられていた広島。2点ビハインドで迎えた8回には坂倉将吾選手が逆転3ランを放ち、1点リードを守り切って勝利しました。これで開幕カード以来のカード勝ち越しとしています。

試合後に満面の笑みを浮かべた新井貴浩監督。坂倉選手の一発について「鳥肌が立ちました。3ボールだったので『振れよ！振れよ！』と思ってたんですけどね。もう見事なホームランでした」と絶賛します。なかなか状態があがらない中、直接指導も行うなど、坂倉選手の復調に期待を寄せていたそうで「やっとね、彼らしくなってきた」と再び顔をほころばせました。

勝ち越して以降は、坂倉選手がマスクをかぶり、ハーン投手と中粼翔太投手をリード。新井監督は両投手を「1点差のしびれる場面でよく投げてくれた」と評価しながら、坂倉選手のリードもねぎらいました。

最後に「ビジターでこのような逆転勝ちはすごく大きいですし。レフトスタンドのファンの皆さんがすごく盛り上がってるのがベンチにも伝わってきてうれしかった」と語った新井監督。ホームに戻っての中日3連戦から続く、以降の連戦にも意気込みました。